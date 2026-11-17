Prensa. Beatriz Lugo

El criollo cerró su primer campeonato internacional completo con dos sextos lugares y el octavo puesto general este fin de semana en Franciacorta, Italia. Alessandro González finalizó su participación en el Champions of the Future Academy

Program dejando el nombre del tricolor nacional en alto. En el campeonato, que tuvo seis fechas y unos 52 pilotos en la categoría OK-N Junior, terminó de octavo en la clasificación general.

Remontada de 11 posiciones y sexto lugar

El sábado 14 de noviembre Alessandro arrancó con el séptimo mejor tiempo de la

clasificación. En las mangas fue segundo y cuarto, pero unas penalizaciones de tiempo lo

hicieron largar la final desde la posición 17.Desde ahí protagonizó una remontada de 11

puestos y cruzó la meta en sexto lugar, convirtiéndose en el mejor piloto latinoamericano de

la jornada.

El domingo volvió a mostrar su ritmo. Clasificó 13o, fue quinto y duodécimo en las mangas y

largó la final desde la séptima posición. En carrera avanzó hasta cruzar la meta en tercer

lugar. Una penalización de cinco segundos por el desprendimiento del bumper delantero,

tras un contacto durante la carrera, lo dejó en el sexto puesto oficial.

Un cierre de campeonato con crecimiento

Los resultados del fin de semana fueron:

● Dos sextos lugares en las finales.

● Una remontada de 11 posiciones.

● Un tercer lugar en pista.

● El reconocimiento como mejor latinoamericano del sábado.

Con ellos, Alessandro termina octavo entre unos 52 pilotos y confirma su evolución, su

consistencia y su capacidad de recuperación frente a una parrilla internacional. Sigue

consolidando su carrera y proyectando el talento venezolano en el karting internacional.

González agradece el apoyo de sus patrocinantes Metalkor, KRS, chicles Papaupa, Caja

Caracas y Dalvito por el apoyo brindado. El joven piloto seguirá enfocado en próximas

competencias, manteniendo el compromiso, la disciplina y la constancia que los caracterizan en las pistas de carrera.