Celebrar el talento, la trayectoria y el compromiso de quienes contribuyen al desarrollo de la sociedad es el propósito de los Premios Mujer Analítica 2026.

Prensa. Carolina Fuenmayor

La Asociación Civil Mujer y Ciudadanía y la Universidad Monteávila distinguirán a destacadas mujeres y organizaciones por sus aportes al desarrollo social, los derechos humanos, el liderazgo, la educación y la transformación comunitaria. La ceremonia también marcará el lanzamiento de una campaña para impulsar la participación de más mujeres como agentes de cambio.





La iniciativa, organizada por la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía junto con la Universidad Monteávila, se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. La actividad busca destacar el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, participativa e inclusiva.





En esta edición, el Premio Mujer Analítica 2026 será otorgado a Cury Reverón de Bottome, ambientalista y directora de Topotepuy, por su trayectoria y contribución a la protección del ambiente.





Asimismo, se entregarán diez Reconocimientos Mujer Analítica 2026 a mujeres cuyos aportes y experiencias destacan en diferentes ámbitos de la sociedad:





Anitza Freitez, investigadora y académica.

Cielo Velandia, líder social y activista por los derechos de las mujeres.

Eglantina Pares, emprendedora social y líder humanitaria.

Karen Ercole, líder de transformación organizacional.

Keddy Moreno, activista social y comunitaria.

Mónica Marrero, experta en desarrollo internacional y alta gerencia social.

Patricia Valladares, líder gremial, empresarial y de género.

Rosa Cucunubá, líder estudiantil y política.

Rosa Orozco, defensora de los derechos humanos.

Verónica Ávila, empresaria y presidenta de Banplus Banco Universal.





La ceremonia contempla, además, dos distinciones especiales: el Reconocimiento Mujer Analítica en honor al doctor Román Duque Corredor, que recibirá Bernardo Rotundo, de Gran Cine, y el Premio Evangelina García Prince, que será otorgado a la Asociación Civil Impaktemos.





Más allá de distinguir trayectorias individuales y organizacionales, esta edición dará inicio a una campaña de concienciación ciudadana orientada a impulsar la participación de más mujeres como agentes de cambio y promover acciones concretas desde las comunidades.





Una celebración del liderazgo y el compromiso femenino

Los Premios Mujer Analítica 2026 constituyen una oportunidad para visibilizar el aporte de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo del país y a la construcción de una ciudadanía más consciente y comprometida.