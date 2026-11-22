El 22 de noviembre de 1928 nació en Barrancas, estado Monagas, Venezuela, la sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini, quien recibió una trascendente misión para estos tiempos: propagar el mensaje de paz, amor y reconciliación; dignificar la familia y ser ejemplo de Iglesia doméstica a través de su testimonio como esposa, madre y abuela.





La sierva de Dios María Esperanza fue la vidente y embajadora de la Virgen de Betania, la Virgen Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones. Tras las apariciones de la Madre de Dios en Betania, emprendió una incansable labor misionera para llevar a todos los rincones de Venezuela y del mundo su mensaje.





Hoy, su legado permanece vivo a través del Movimiento de Espiritualidad Betania (MEB), que cuenta con presencia en 22 sedes en 9 países y mantiene el firme propósito de evangelizar, y de vivir el Evangelio y el mensaje de la Santísima Virgen.





Entre las exhortaciones de la sierva de Dios destaca: “Los invito a meditar y a concientizar la labor de mensajeros de la esperanza de la Madre María, Virgen y Madre de la Iglesia, que bajo la advocación de Reconciliadora de los Pueblos y Naciones se presenta en estos tiempos a reafirmar que las Palabras de Jesús, su Divino Hijo, no pasan ni pasarán nunca”.





A 98 años de su nacimiento, el testimonio de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini continúa inspirando a quienes trabajan por la paz, la reconciliación, la evangelización y el fortalecimiento de la familia, manteniendo vivo su legado como signo de esperanza para toda la humanidad.