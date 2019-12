APURE: Finales del torneo adecuación futsal este Sábado.

Semi1 Raúl Leoni Vs Luis Herrera En la Mogollon 21-12-2019 9am

Sub 12

Semi2 Bravos de Apure Fs (3) vs Centauros Fs (2).

Semi1 Bravos de Apure Fs (10) vs Centauros Fs (4).

Semi2 Sporting Fs (8) Vs All Star Fs (0).

Sub 14

Semi2 UED Biruaca (2) vs Centauros Fs (10).

Semi1 Bravos de Apure Fs (10) vs Santa Teresa FS (2).

Sub 16

Semi2 Sporting Fs (13) vs Libertador FS (5).

Semi1 Santa Teresa FS (6) vs Bravos de Apure Fs (7).

Sub 18



Sub 20

Raúl Leoni FC (0) vs Sporting FC (7)

Semi2 19 de Abril Fs (5) vs Guerreros de Apure Fs (2).