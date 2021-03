69 Versos libres sin rimas con carácter filosófico mediante Ebook; Eduardo: Humanidad.

Prensa. Senderos de Apure.net.

El jueves 18 de marzo de 2021, fue publicado de manera virtual en la página web; Senderos de Apure.net para la venta en (PDF), el ebook; “Eduardo: Humanidad”, un libro de versos libres sin rimas con carácter filosófico de la autoría del periodista Eduardo Galindo Peña, que consta de 69 versos en 5 capítulos y tiene un costo de promoción de 10$. Cabe destacar, que este libro fue publicado en físico en el año 2019, por la editorial académica española y para este año 2021, de manera independiente en Venezuela cobro libro electrónico para autogestión.

Por su parte, el periodista Eduardo Galindo Peña, autor de esta obra literaria indicó con respecto a este libro digital, “este libro va dedicado a toda la humanidad, sin distinción de raza, color y religión. Es una apertura hacia la sabiduría y el estudio de nuevo estilo de vida. Miremos nuestro pasado, actuemos en nuestro presente y pensemos como seres humanos para tener un futuro de armonía y no de nuestra propia destrucción. La Humanidad tiene su salvación, está en nuestras manos a través de la solidaridad, la equidad, la integración, la ecología, la paz, la fe y la …Conciencia Humana…”. También señaló Galindo Peña, “lo que si deseo, es que disfruten una sana lectura y si en dado caso mi libro contribuye a dar buenas sugerencias y reflexiones, estaré muy gustoso y complacido de haber sido un ilustre orientador en este globo terráqueo”.

Breve reseña del Ebook Eduardo: Humanidad.

La iniciativa del autor en realizar, “versos libres sin rimas”, cuyos tópicos abarcan en este libro los temas sociales hacia la automotivación, sentimentales, filosóficos, turísticos y perspectivos que reflejan el día a día de la humanidad. La humanidad, es el dinamismo cotidiano de las cosas en este mundo existencial, y para ello se desarrollan ciertos mecanismos y normas que le dan una adaptación especial al sistema de vida del ser humano. A tal razón, se presenta en este contexto lírico en cuatro partes.

El primero, está dedicado a las reflexiones en la sociedad donde existen múltiples problemas y la literatura se basa en la construcción del proyectismo positivo. Quizás, no aparece en la Real Academia este tipo de terminología, debido que el redactor no busca imitar modelos, si no en llevar la originalidad y producir nuevos paradigmas milenarios.

La segunda parte, es una inspiración intrínseca de lugares iberoamericanos y aunque el redactor no ha visitado la mayoría de estos países. Utilizó entonces, el mecanismo en la mayoría de los casos a describir a compañeros del Programa Edward Murrow para Periodistas Latinoaméricanos para desarrollar los versos de cada uno de sus países donde se amoldaban a sus características y realizar literariamente dichos versos. Además se reflejaron versos de paisajes caribeños, nuestra madre patria: España y por supuesto: Venezuela.

En la tercera parte, busca la forma sentimental del amor, algo que es un valor fundamental en cada comunidad. En tal sentido, se orienta esta redacción en el amor fraternal, familiar y también el vínculo con el desamor. La cuarta parte, se efectúa con una metodología proyectista donde el autor recibe mensajes cósmicos y es a través de la literatura que plasma como un artista plástico realiza su pintura. Pero en este caso, son señales de lo que pueda o no suceder en un futuro, es como una especie de realismo mágico y el capítulo cinco son versos dedicados al estado Apure y sus llanuras venezolanas.

Sistema de venta del Ebook Eduardo: Humanidad.

El Ebook de; “Eduardo: Humanidad”, tiene un costo de promoción de 10$, desde el 18 de marzo hasta el 20 de abril de 2021. A partir del 20 de abril de 2021, costará 15$. Al menos que se, prorrogue la promoción. El formato de la venta del libro digital es en (PDF).

Se podrá cancelar en la plataforma PayPal directo; edupagospp@gmail.com Luego de efectuado el pago bien sea por una de estas plataforma, enviar el capture al email; galineduardo@gmail.com Posteriormente se le enviará a ese correo donde mando el capture el ebook en formato (PDF).

Para Venezuela, pueden utilizar, estas plataformas de pago o sino pago móvil y enviar un WhatsApp al (+58 4243620131) 0 email a: galineduardo@gmail.com para solicitar los datos del pago móvil. Efectuado el pago móvil enviar el capture al email; galineduardo@gmail.com Verificado dicho pago se procederá a enviar el ebook al email.

Biografía de Eduardo Galindo Peña.

Eduardo Galindo Peña: nació en la Ciudad de San Fernando de Apure ubicado al sur de Venezuela. Es Licenciado en Comunicación Social graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, el 25 de enero del año 2002. También posee una Especialización en Gerencia de Medios en la Universidad Bicentenaria de fecha 28 de abril del año 2007. Periodistas para diferentes medios de comunicación social. Presidente editor de Página Web: Senderos de Apure y Proyecto “Yo Amo Apure”, entre otros.

De igual forma, el autor de este libro de versos sin rima con Carácter Filosófico; Eduardo: “Humanidad”, uno de sus pasa tiempos es escribir estos tipos de versos en momentos de inspiración lírica. Asimismo, tiene varios libros e ebooks publicados como de Gerencia de Medios I y II. Asimismo, Senderos de Apure y “Yo Amo Apure”, este último texto compartido con su padre el Prof. Adán Galindo.