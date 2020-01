APURE: Cápsulas del fútbol y deporte Apureño.

FUTBOL ALTO APURE: Ad Adonay del Alto Apure el fin de semana en intercambio deportivo en Arauca efectuando par de encuentros con selección infantil regional del vecino país con buenos resultados para el equipo de Guasdualito. Ganaron los dos partidos en Sub 15 con resultado 6 a 1 y 5 a 2 mientras que en el torneo Gett la sub 21 perdió 3 a 2 ante Tricolor Jess y la libre no tuvo juego ambos equipos ya están en octavos.