APURE: Maria Camacho requiere medicamentos para su quimioterapia, ya que el seguro social no lo suministró completo.

Maria Camacho tiene lesiones son una metástasis del melanoma que había aparecido hace 4 año en la piel. cursado con derrame pleural que hace que se edematice, tos y mucho dolor. No ha comenzado quimioterapia porque no cuenta con el dinero suficiente para comprar los medicamentos que son 7 y se necesita 6 amp de cada uno. El seguro facilito algunos pero no completos. Por lo que, se necesita de la ayuda del pueblo apureño y venezolano para poder conseguir los medicamentos.





La señora Maria Camacho, tiene 62 años, actualmente vive por la calle el Yagual detrás de las escuela Mac Gregor en San Fernando de Apure. Pero nació en Guayabal estado Guárico. Es cristiana evangélica hace mas de 20 años, es docente jubilada.





Hace 4 años se le diagnostico un melanoma de piel, el cual, los doctores le dijeron que no ameritaba quimioterapia, solo chequeo 1 vez al año. A mediados del año 2018 presentó dolor torácico y perdida de peso, los doctores decían que era una neuritis intercostal,





Pero para mayo de 2019 mandaron a realizar una tomografía que evidenció varias lesiones pleurales fue allí donde comenzó una serie de estudios y ninguno arrojaba diagnostico específico hasta que se canalizó en Maracay para hacer biopsia donde el resultado fue que las lesiones son una metástasis del melanoma que había aparecido hace 4 año en la piel.





Entre todo eso ha cursado con derrame pleural que hace que se edematice, tos y mucho dolor. No ha comenzado quimioterapia porque no contamos con el dinero suficiente para comprar los medicamentos son 7 y se necesita 6 amp de cada uno. El seguro facilito algunos pero no completos.





Medicametos que se requieren:

6 amp de Cisplatino de 50mg

5 amp de Vinblastina de 10mg

4amp de Dacarbacina de 200mg

5 estuches en tabletas de Aprepitant 125/80mg

4 amp de Panolosetron 0.25mg

1amp de Filgastrin 300mg

6 ampollas de Interferón alfa y beta de 18 millones unidades internacionales (MIU)



Por lo que María Camacho dijo, "nunca se debe perder la fe en Dios y que su esperanza está en el. Que para Díos no hay imposible".









Tlf de contacto Whatsapp de Familia Camacho: 0412-6909239