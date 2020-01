APURE: Resumen deportivo año 2019 Parte I

Baloncesto: Un año bastante irregular por causas extradeportivas y es que una selección U-15 después de luchar por la comida, transporte y uniformes estando ya en Carabobo no pudo realizar el nacional 3 x 3 como el tradicional 5 x 5 porque la asociación no hizo las diligencias por otra parte la U-17 si participo pero queda eliminada porque participaron jugadores de 5 x 5 en 3 x 3 y según estatutos no está permitido, se realizaron encuentros en diferentes categorías con otros estados con saldos muy positivos, referente a la Liga Regional de Baloncesto se llevo a cabo con muy bueno partidos para dar a Taller Melaphins campeón revalidado el titulo, se llevo a cabo una liga municipal en Biruaca donde Los Centauros resultaron ganadores, concluyendo un movimiento para cambiar la asociación del estado para este 2020.