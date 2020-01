MUNDO: EE.UU. advierte a Maduro que “sería error fatal” permitir expansión de Hezbolá en Venezuela.

Prensa. Voanoticias.





El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, le advirtió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que sería un “error fatal” y la “reacción sería seria" si permite una mayor presencia de Hezbolá en Venezuela, organización que ha prometido vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, quien murió en un ataque de las fuerzas armadas estadounidenses.





En la entrevista con el periodista Jaime Moreno, de Venezuela 360 de la Voz de América, Abrams, también se refirió a las iniciativas de la administración Trump para apoyar a la oposición venezolana en su intención de lograr un cambio de la situación política de ese país.





Jaime Moreno (VOA): ¿Qué cree que ocurrió en el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para tomar una medida que ustedes han considerado como desesperada de usar la fuerza en contra de Guaidó para evitar que entrara a la Asamblea Nacional?





Elliott Abrams: Yo creo que si ellos hubieran tenido los votos necesarios habrían votado, habrían permitido un voto normal el domingo, pero después de los sobornos, la intimidación, la fuerza, todo eso, no tenían los votos y por eso no iban a permitir un voto normal y han decidido utilizar fuerza, a la Guardia Nacional para mantener afuera a Guaidó y los diputados. Para mi es una muestra de debilidad que después de todo no podían conseguir los votos.





La frustración del embajador Abrams





VOA: ¿Siente usted como representante de Estados Unidos para el tema de Venezuela, algo de frustración al ver que ustedes se la han jugado, apoyan a la oposición, y que un sector de esa oposición haya participado para sabotear de cierta manera la presidencia de la Asamblea de Guaidó?.





Abrams: Bueno, frustración como no. Como 30 millones de venezolanos creo que cualquier demócrata en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. En Venezuela siento frustración que después de un año no han podido conseguir un sendero hacia la democracia, sí hay frustración.





Estados Unidos promete más presión contra Maduro





VOA: En el año 2019 Guaidó no cumplió los objetivos que estaban planeados. ¿En qué va a cambiar la estrategia de Estados Unidos para ayudar a que Guaidó y la oposición logren lo que ellos esperan, que es un llamado a elecciones y que se vaya Nicolás Maduro?





Abrams: Bueno hay dos lados, más ayuda y más presión. Más ayuda norteamericana a las fuerzas democráticas, más ayuda de otros países democráticos y más presión, más sanciones de países en América Latina por vía del TIAR. Más sanciones europeas creo que vamos a ver pronto contra gente del régimen, más presión latinoamericana contra individuos y contra compañías involucradas en todo eso que está haciendo el régimen de Maduro.





VOA: ¿Las sanciones, usted que lectura le da a ese resultado después de un año? Lo que vemos es que producción de petróleo en Venezuela efectivamente se desplomó, pero en el último mes ha habido una especie de repunte o acomodamiento en la producción.





Abrams: No lo creo, lo que podemos ver ahora es un incremento de ventas, pero eso es porque tienen tanto petróleo que no pueden vender, entonces están vendiendo petróleo producido mucho antes, no están produciendo más.





La advertencia de Estados Unidos a Maduro por Hezbolá





VOA: En este asunto coyuntural que está ocurriendo en los Estados Unidos de la disputa con Irán, ver la relación que tiene Venezuela con Irán, ¿genera esto qué preocupaciones adicionales para los Estados Unidos en temas de seguridad Nacional?





Abrams: La presencia de Irán o de Hezbolá en Venezuela hasta la fecha no es muy grande y creo que el régimen todavía tiene la inteligencia de evitar una presencia más grande de Irán o de Hezbolá porque ellos saben que la reacción norteamericana sería seria.





VOA: ¿Teme usted señor Abrams que este tema de Irán vaya a opacar la estrategia de los Estados Unidos en el tema de Venezuela?





Abrams: No lo creo, creo que tenemos intereses en América Latina, es evidente, creo que todos los países de Suramérica tienen en un sentido intereses en Venezuela debido a los refugiados al narcotráfico y la causa de la democracia. Es posible que el régimen decidiera tratar de traer iraníes y terroristas de Hezbolá a Venezuela, pero sería un error fatal.





VOA: ¿Existe la posibilidad en este momento de establecer un diálogo directo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro?





