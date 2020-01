MUNDO: Hermanos venezolanos triunfan con restaurante de comida italiana en Miami.

Prensa. Voanoticias.





Alfredo y Jorge Nieto, dos jóvenes venezolanos que dejaron sus carreras huyendo de la crisis en Venezuela, hoy tienen un nombre ganado en el mundo gastronómico de una metrópoli como Miami con su restaurante "Red Carpet". No fueron pocos los obstáculos, pero los hermanos no se detuvieron y tras años de esfuerzo lograron no solo abrir un restaurante, sino convertirlo en uno de los mejores de comida italiana en la ciudad.