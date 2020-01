VENEZUELA: Guaidó tras emboscada a caravana: La Fuerza Armada fue cómplice de los colectivos armados.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó denunció que la agresión contra la caravana de los diputados fue una emboscada y “la Fuerza Armada fue cómplice de los colectivos armados”.





Prensa. La Patilla.com.





Al recordar lo ocurrido durante en intento de los diputados para llegar al Palacio Federal Legislativo, Guaidó relató que los agredieron con “Objetos contundentes, disparos, robaron, hay un atentado no contra los parlamentarios sino contra los venezolanos, contra los maestros, queda devela la dictadura por este atentado, es una dictadura brutal, salvaje”.





“Esto no es sostenible para la dictadura, echan por tierra la farsa de hace una semana, no fue que tomaron militarmente sino que lanzaron una emboscada contra diputados y periodistas. Es una estrategia de la dictadura, queda develada la dictadura, se exponen de manera brutal, la Fuerza Armada es cómplice de la emboscada a los parlamentarios, al vehículo en el que me traslado habitualmente “, considera el jefe del parlamento.





Al ser cuestionado sobre si considera que perdió los espacio de la Asamblea Nacional, Guaidó replicó “El Parlamento no es solo el Palacio Federal Legislativo, lo están usando militar y paramilitarmente, grupos armados de la dictadura (…) ¿Quién perdió terreno? La dictadura queda develada, agrede a parlamentarios, a maestros, ya es predecible la dictadura, ya el día de ayer sabíamos lo que podían hace”.