VENEZUELA: Prociudadanos llama a crear la crisis electoral que permite la rebelión para derrocar el Gobierno ( Documento)

Prensa. Prociudadanos.





La Junta Nacional del Movimiento Prociudadanos al país:





1- Prociudadanos participará en cualquier elección legislativa, sabiendo que el régimen pierde cualquier elección, y que solo ganaría con trampa. Lo cual le da a los ciudadanos el derecho a rebelión. El cual surge cuando el Estado vulnera los derechos que debe proteger. Entonces los ciudadanos pueden derrocar el gobierno de manera legítima.





2- En marzo de 1988 Elliot Abrams, entonces secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos de EEUU, le preguntó al enviado del presidente Felipe González, Juan Antonio Yáñez, si España estaría dispuesta a recibir a Noriega, el dictador panameño.Era parte de un acuerdo que se adelantaba con Noriega. Acusado de narcotrafico, iría a España. Otro presidente de EEUU - el gran Ronald Regan- no buscaría apresarlo. Días antes Noriega insistía en negociar una salida a la crisis, pero no estaba dispuesto a entregar su cabeza como condición. Por tanto Prociudadanos insta a continuar una negociación tal y como la plantea el señor Secretario de Estado, Mike Pompeo.





3- En Panamá después de conversaciones difíciles el punto fue llegando a una situación donde el régimen de transición no quedaría en manos de la “oposición democrática” sino del número dos de las Fuerzas de Defensa, el coronel Mareos Justine, y la Asamblea decidiría sobre el cargo de presidente de la República ( que pasaría a ser una suerte de rostro del consenso). Esa solución, que sería respaldada por Estados Unidos, evitaría crear un ambiente de desmoronamiento y desestabilización tras la caída del hombre fuerte panameño.Tanto Rómulo Escobar el jefe del Partido de Gobierno - una suerte de Diosdado venezolano- como el mayor Edgardo López de las Fuerzas Armadas admitían, la posibilidad de negociar el cargo de Noriega en el marco de un diálogo nacional sin condiciones previas.Tras reconocer que Panamá sufría "un estrangulamiento económico que afecta a todas las capas sociales", el portavoz militar manifestaba que, como consecuencia, tal vez la oposición cedería la luz “para una negociación cuyo primer punto en la agenda no fuera la dimisión del general Manuel Antonio Noriega". Por tanto Prociudadanos insiste que en Venezuela se involucre a la FANB en la negociación política para la salida de Maduro aunque no se ponga el poder en el partido Voluntad Popular.





4- Mientras el régimen del PRD propuso, por su parte, "resolver el problema entre panameños por medio de un diálogo sin condiciones de ninguna clase". La oposición, sin embargo, mantenía la salida de Noriega como premisa imprescindible de cualquier proceso negociador. Los dirigentes de la oposición contaban con la caída inevitable de Noriega cuando el descontento popular aumentara como resultado de la falta de recursos económicos en el país. El Gobierno estudiaba, en concertación con los dirigentes de los sindicatos, medidas para afrontar la imposibilidad de pagar los salarios, pero no se vislumbraban vías de obtener dinero hasta que Estados Unidos no levantara el bloqueo de los fondos panameños y los bancos extranjeros recuperen la confianza para operar en Panamá.Es la biografía hoy de VENEZUELA. Sólo con una diferencia: VENEZUELA no tiene hoy ejercito para combatir ni defender nada.





Leocenis García

Coordinador Nacional





Mario Chávez

Secretario General





Yandir Loggiodice