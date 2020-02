ALTO APURE: Continúa la paralización del transporte público en Guasdualito-Amparo por falta de gasoil y combustible.

Mientras, Rafael Valera colocó en su red social también, “Les informo para que tomen las previsiones del caso. No están saliendo las busetas o buses desde Guasdualito hasta el Amparo y viceversa. No es un paro. Sólo que como no les están despachado Gasoil de forma regular en las estaciones de servicio, están comprando el Gasoil en el mercado secundario o bachaqueado muy caro y por esa razón los transportistas decidieron parar el servicio hasta que se normalice el abastecimiento del combustible”.