APURE: Diputado Lippa denunció que directiva ilegal de Parra quiere incorporar a lo macho diputados suplentes.

Destacó, el diputado por Primero Justicia en Apure, que llevancuatro años enla asamblea nacional y han visto que la fracción del Psuv, no ha contribuido en nada en la asamblea nacional y con el país. Al contrario ha hecho es enredar los procesos y el último enredo lo hizo el 05 de enero donde no sele permitió la entrada ala asamblea nacional a Juan Guaidó y no permitieron la instalación correcta que se debió realizar en la mañana dentro delpalacio federal legislativo y se efectuó enla tarde enla sede del Diario El Nacional.