PROMOCIÓN DE FEBRERO: Conoce el Paquete de 4 Artículo de invitado o Patrocinado cada uno en; 25$ con descuento 5$.

Prensa. Senderos de Apure.net.





o patrocinado y cada artículo, le saldría en 25$ por un año con el descuento de 5$ por cada artículo de invitado. Para realizar negociación y establecer contrato enviar email únicamente y autorizado a; Para este mes de febrero de 2020, la página web Senderos de Apure tiene el precio de cada artículo de invitado o patrocinado en 30$ por un año. Por lo que, la promoción de un paquete de 5 artículos de invitadoo patrocinado y cada artículo, le saldría en 25$ por un año con el descuento de 5$ por cada artículo de invitado. Para realizar negociación y establecer contrato enviar email únicamente y autorizado a; galineduardo@gmail.com





El total a pagar por los cuatro artículos de invitados o patrocinado por los (4). Total: 100$ y debe ser publicado los cuatro artículos de invitado en el mes de febrero del presente año. El pago es vía PayPal y cancelar el paquete completo los 100$, para establecer contrato con el paquete. El patrocinante enviará los artículos (4) hechos al email; galineduardo@gmail.com





Por favor leer todos los requisitos previo a la contratación bien sea de la promoción del mes de febrero o costo por cada artículo de invitado. Igualmente se puede llegar a negociación por tres (3) artículos de invitado o (2). Sin embargo, los costos no serán los mismos de la promoción del paquete de (4) del mes de febrero de 2020.





Colocamos los requisitos de aceptación de articulos de invitado o patrocinado de Senderos de Apure:

y con una foto en formato JPG de alta resolución. 1) Cada artículo debe contener letra (Verdana), y tamaño (12) se colocan en la bandeja de entrada y entre 1000 a 1500 palabrasy con una foto en formato JPG de alta resolución.





2) El artículo incluye un enlace al sitio web del cliente y dos recursos de enlaces. Los enlaces deben ser DOFOLLOW.





y no política. Nos reservamos si puede infringir un comportamiento inapropiado o inadecuado. Consultar los temas con web Senderos de Apure para temas que pueden ser inadecuados o inapropiados. 3) Los temas y enlaces que está prohibido en el sitio web de Apure.net son los siguientes: no drogas, no violencia, no sexoy no política. Nos reservamos si puede infringir un comportamiento inapropiado o inadecuado. Consultar los temas con web Senderos de Apure paratemas que pueden ser inadecuados o inapropiados.





………

FEBRUARY PROMOTION: Meet the Package of 4 Guest Article or Sponsored each in; $ 25 with discount $ 5.

Press. Trails of Apure.net.

For this month of February 2020, the Apure Trails website has the price of each guest or sponsored item at $ 30 for one year. Therefore, the promotion of a package of 5 guest or sponsored articles and each article, would come out at $ 25 for a year with the $ 5 discount for each guest item. To negotiate and establish a contract send email only and authorized to; galineduardo@gmail.com





The total to be paid for the four guest articles or sponsored by the (4). Total: $ 100 and the four guest articles must be published in the month of February of this year. Payment is via PayPal and cancel the entire package $ 100, to establish a contract with the package. The sponsor will send the articles (4) made to the email; galineduardo@gmail.com





Please read all prerequisite requirements either for the February promotion or cost for each guest item. You can also negotiate for three (3) guest articles or (2). However, the costs will not be the same as the promotion of the (4) package of February 2020.





We place the requirements for acceptance of guest articles or sponsors of Trails of Apure:

1) Each article must contain letter (Verdana), and size (12) are placed in the inbox and between 1000 to 1500 words and with a high resolution JPG photo.





2) The article includes a link to the client's website and two link resources. The links must be DOFOLLOW.