SALUD: Asamblea Nacional alertó sobre incremento de muertes por cáncer en Venezuela

Por su parte, la también diputada de la AN, Karin Salanova, señaló que desde 2013 el régimen que usurpa el Poder no presenta cifras de mortalidad. "Se llenan la boca hablando de corrupción, pero no hemos visto al primer director de un hospital preso por robarse el dinero. Para salir de esta pesadilla hay que sacar a Nicolás Maduro".