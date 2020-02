TÁCHIRA: Comunidad internacional debe hacer respetar la voluntad democrática de los venezolanos.

Prensa. Gobernación del Táchira.





bien sea para elegir el parlamento nacional o escoger sus mandatarios. Ante la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la frontera, la gobernadora Laidy Gómez, solicitó a la comunidad internacional hacer respetar la voluntad del pueblo cuando los venezolanos decidan participar en algún proceso electoral,bien sea para elegir el parlamento nacional o escoger sus mandatarios.









“Los venezolanos demócratas quieren participar en elecciones para que la fuerza y la voluntad del pueblo determinen qué gobierno debe mandar en Venezuela”, aseguró. Con criterios y esquemas de violencia – indicó Gómez- , no se va a solucionar el problema que vive Venezuela porque el pueblo que es la mayoría está desarmado, no tiene armas, ni granadas para defenderse ante cualquier escenario violento, es por eso que se hace imprescindible contar con garantías para poder cambiar el destino del país.









afirma respetar los principios constitucionales, por el otro actúa de manera arbitraria en contra de los veedores y garantes de los derechos humanos en el mundo”, afirmó la mandataria tachirense. “La actitud asumida por el gobierno al negar la entrada al país de la CIDH es deplorable e incoherente, pues mientras por un ladoafirmarespetar los principios constitucionales,por el otro actúa de manera arbitraria en contra de los veedores y garantes de los derechos humanos en el mundo”, afirmó la mandataria tachirense.









al mundo que tenemos hospitales en crisis, que tenemos una gran cantidad de presos políticos y que queremos que se solucione la problemática política en Venezuela para que hayan garantías humanas”. Evidentemente – continuó- este tipo de conductas direccionadas desde el Ejecutivo nacional, lo que hace es seguir aislando a Venezuela de las relaciones internacionales, protocolos diplomáticos que son necesarios en el país debido a que los venezolanos quieren tener una sociedad de desarrollo, avance y derechos progresivos, “ y si se le impide la entrada a los veedores de los derechos humanos como podemos decirlealmundo que tenemos hospitales en crisis, que tenemos una gran cantidad de presos políticos y que queremos que se solucione laproblemática política en Venezuela para que hayan garantías humanas”.









ejecutivo nacional quiere seguir tapando el sol con un dedo y no quiere mostrar las realidades que en nuestra la sociedad suceden a diario y de manera permanente”. Para la Gobernadora en Venezuela no hay seguridad jurídica y se veta a quienes promuevan los derechos humanos de los venezolanos, “es lamentable que no se haya permitido el ingreso a estas organizaciones, pero recordemos que elejecutivo nacional quiere seguir tapando el sol con un dedo y no quiere mostrar las realidades que en nuestrala sociedad suceden a diario y de manera permanente”.









Los venezolanos estamos viviendo esta crisis -enfatizó Laidy Gómez- no precisamente por las sanciones, “si no porque desde Miraflores atropellaron el aparato económico, expropiaron a quien producía la tierra y se vulneró los derechos y la libertad de los inversionistas, quienes no tuvieron garantías y seguridad jurídica para generar estabilidad económica en el país y los venezolanos tampoco tienen como garantizar el sustento de su familia”.