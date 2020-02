TÁCHIRA: Laidy Gómez apuesta por un mejor país sin agendas ocultas

“Nunca he tenido agendas ocultas ni tampoco he atentado contra nada ni nadie para tener que pedirle perdón a alguien, porque las agendas de atención social o de solicitud de programas en materia humanitaria siempre las he realizado de manera pública y siempre he sido responsable en mi actuar político, en todo caso a quien le pudiera pedir perdón sería a mi hija por no luchar si no logramos sacar a Venezuela adelante”, así lo afirmó la gobernadora del Estado Táchira, Laidy Gómez, en respuesta a las declaraciones emitidas por Freddy Bernal el pasado lunes en una rueda de prensa.