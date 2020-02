VENEZUELA: Diputado Lippa; “No hay nada que celebrar el 4 de febrero porque Venezuela está de luto por 20 años de desastre”.

A tal efecto, el parlamentario llanero continuo realizando interrogantes, “porque no se les pregunta a aquella madres que hanperdido a sus hijos, por lainseguridad, por los organismos que tiene el usurpadorde seguir aumentando elíndice de mortalidadinfantil o del índice de mortalidad de adolescente y jóvenes que precisamente en manos de los cuerpos deseguridad. Porque, no le preguntan amás de 300 mil personas que han muerto en20años.A esas madres o familiares hay que preguntarles, cuál es susituación.Hay algo que celebrar enunpaís que cada día pide agrito; Libertad. Justicia y Democracia. No hay nada que celebrar el 4 de febrero porque Venezuela está deluto por 20 años de desastre”. Manifestó el diputado Luis Lippa.