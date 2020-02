VENEZUELA: Esposa de Juan José Márquez: En la Dgcim dicen que no puedo verlo por 30 días.

“Nuestra llamada fue breve. Me dijo que estaba en la Dgcim de Boleíta y que lo llevarían al Palacio de Justicia y que estaba bien que como estaba. Aun no lo he visto y me dijeron en la Dgcim que debo esperar 30 días para verlo, que aún no se permiten visitas. Que tampoco podía darle comida que ellos se la iban a dar y que tampoco podía tener contacto con sus hijos”, denunció Botaro en una rueda de prensa ante Vpitv.