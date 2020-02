VENEZUELA: AN respalda gira del presidente Guaidó y las acciones de Comunidad Internacional.

Prensa. Comunicación Política.





La legítima Asamblea Nacional (AN) respaldó este martes las acciones tomadas por la Comunidad Internacional tras la gira emprendida por el presidente encargado, Juan Guaidó, en aras de restablecer la democracia en Venezuela. El diputado Williams Dávila aclaró que no fue una "simple gira de visitas cordiales y protocolares", pues se "ratificaron los acuerdos que ha hecho la AN en la búsqueda de salir de la crisis".









"Hay una estrategia, un plan de acción. Lo que estamos haciendo no es un siemple plan aventurero. Fue una gira exitosa, eficaz. Ahora más que nunca tenemos que seguir luchando", aseveró el parlamentario. Por su parte, el diputado Omar González, de la fracción 16Julio, indicó que Venezuela está "intervenida por el régimen cubano". En ese sentido, respaldó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la petrolera rusa Rosneft Traiding S.A. por apoyar al régimen de Maduro.