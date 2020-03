APURE: Diputado Luis Lippa denunció grafiti de intimidación en una de sus propiedades al lado de su casa en San Fernando.

Asimismo el diputado llanero manifestó que pareciera ser que no están viviendo los tiempos y pareciera ser que no tienen temor a Dios y no entiendenlos tiempos y las circunstancias.“Hoy tenemos algo más importante como es el Coronavirus y tratan de entender lo que es la pandemia y esto es demasiado serio para que ustedes siganamedrentando e intimidando alos diputados a la asamblea nacionallegitima. Nosotros vamos a seguir por qué tenemos uncompromiso con el país con Venezuela, lasregiones y nuestro pueblo”. Dijo Lippa.