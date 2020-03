APURE: Diputado Luis Lippa rechazó detención arbitraria del parlamentario Renzo Prieto.

Deigual forma, dijo Lippa, “ese día en el hotel nos revisaron las habitaciones a los diputados que nos encontramos presentes y no encontraronabsolutamente nada. También nos quitaron los celulares a los diputados y tuve la suerte que a mí no me quitaron el celular. También hubo un personal del Faes que nos trató mejor durante ese operativo. Pero después vino otra delegación de mayor jerarquía y cambió el panorama de vulneraciones a los derechos humanos”.