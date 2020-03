APURE: Profesores y atletas de fútbol en el Alto Apure denuncian que no los toman en cuenta para selecciones del estado.

En fechas recientes las selecciones sub 17 femenina y masculina del estado Apure realizaron el encuentro de ida en clasificatorios para juegos deportivos nacionales juveniles ante las selecciones de Guárico y representantes del Alto Apure no están en nominas. En publicación de las nominas en la pagina facebook oficial de la Asociación Apureña de Futbol se puede observar que los muchachos son todos nacidos en San Fernando de Apure y en la femenina la en su mayoría son de la capital del estado con jugadoras de Muñoz, Pedro Camejo, Achaguas, Paez y hasta una de Camaguan.

Al respecto comenta Jose Morroy de Guasdualito: “

Que pena ver que continua el mal manejo para la selección de jugadores que van a representar al Estado Apure, una nómina de jugadores solo de San Fernando, cuál fue su criterio de selección, cuantos módulos realizaron en los diferentes municipios del

estado

donde están los macro y microciclos de trabajo, que metodología de trabajo realizó el cuerpo técnico, cuánto tiempo duró esa selección, donde está la llamada unificación y masificación del fútbol que prometieron para su elección, donde está la planificación de los torneos regional para visualizar jugadores que conformarán una preselección , se fue Guerra de la Asociación pero sigue la misma rosca, no miran para otros municipios del Estado solo se enfocan en los jugadores de San Fernando, el fútbol de Apure vas más allá de una sola región es todo el estado, de verdad que son solo una vergüenza mas, por estas cosas es que nuestro Fútbol Venezolano nunca surge porque sus dirigentes solo miran su beneficio y no realmente lo importante que son los jugadores y no lleguemos a ser resultadistas, ese no es el punto... y ni para que hablo de la selección del cuerpo Técnico, imagino cual fue su único criterio... y lo que más molesta es que Suben Fotos de la Nomina pero no hay fotos de las visitas y los módulos de trabajo, en los diferentes municipios. Q pena! De Verdad qué pena!!!! Son simplemente uno más del montón...

”