CINE: Morgado y Sánchez se unen al elenco de nuevo Thriller Red Winter.

La galardonada actriz, Doris Morgado (Logan) y el actor nominado para el premio Imagen, Roberto Sánchez (2 Fast, 2 Furious) protagonizan la nueva película de suspenso Red Winter junto al ex-receptor del NFL Vernon Davis.





Prensa. Espada PR.





El thriller está basado en Carla (Ashley A. Williams) y Daniel (Vernon Davis), quienes realizan un viaje en moto de nieve en Grand Lake, Colorado, junto a los recién casados Ashley (Doris Morgado) y Jarod (Karon Riley). Durante el recorrido, son testigos del asesinato de su guía turístico y como resultado, deben luchar para mantenerse con vida en el frío de las montañas. El asesino, Dante (Roberto Sánchez), solo tiene tiene una misión; no dejar evidencia.









Red Winter reúne a Doris Morgado y a Roberto Sánchez luego de un exitoso recorrido en el circuito de festivales de cine que marcó el debut como director de Sánchez. The Terms of Us, su película, ganó más de 20 premios incluyendo Mejor Actriz y Mejor Actor. Red Winter, un thriller repleto de acción, marca la primera vez que Morgado, Sánchez y Davis compartirán juntos la pantalla gigante en lo que seguramente será un emocionante viaje.





Jasmin Espada

CEO & Fundadora