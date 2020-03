MUNDO: CITGO anuncia entrega de ayuda a venezolanos por coronavirus.

El régimen de Maduro, estado fallido al fin, no tiene cómo afrontar esta situación. En primer lugar, al deterioro de la industria petrolera y las sanciones, se le suma la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que llevaron a Maduro a reconocer que éstos se encuentran por debajo de los costos de producción. Segundo, con una recesión global en puertas, hasta la economía ilegal de oro se verá debilitada. Entre febrero y marzo el precio del oro ha caído al menos 7% en promedio y, evidentemente, tanto la demanda mundial como el transporte van a caer considerablemente. En tercer lugar, hoy más que nunca, Maduro tiene cerrado el acceso al financiamiento internacional. Recientemente CAF anunció la compra de acciones a Venezuela equivalente a la deuda del país. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional desestimó una solicitud de préstamo por parte de Maduro por US$ 5 mil millones para enfrentar la crisis de la pandemia. Y, en cuarto lugar, ahora que la Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra Maduro, Cabello y varios de sus aliados por narcotráfico y terrorismo, ofreciendo $15 millones y $10 millones de recompensa, respectivamente, la prioridad de Maduro no será salvar vidas sino salvarse a sí mismo.