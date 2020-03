MUNDO: Coronavirus: Líderes de América Latina cuestionan principios de política exterior.

“Las actuales experiencias comparativas de China y Taiwán son útiles para resaltar estos puntos clave: No es verdad que el costo del alto crecimiento económico sea la limitación de las libertades y la violación de los derechos humanos. No es cierto que los occidentales deban aceptar que "hay otras culturas" donde "los derechos se valoran de manera diferente" y donde existe un sentido colectivo que oprime al individuo y, por lo tanto, es legítimo impulsar el crecimiento económico a cualquier costo. Al mismo tiempo, en el actual contexto sanitario global, no es cierto que sea tolerable buscar soluciones al problema para limitar la propagación del virus a toda costa, especialmente porque implica el uso brutal de la fuerza policial y la violación de los más elementales derechos humanos. Taiwán comparte la misma cultura, tradición, historia y costumbres que quienes han provocado el supuesto "milagro económico" en China continental y, sin embargo, en la isla, no han tenido que violar los derechos humanos para llevar a cabo otro milagro económico. En este caso, es un verdadero milagro porque la prosperidad es real cuando una persona puede elegir cómo vivir su vida y no cuando, como con la falsa prosperidad de China continental, el crecimiento tiene un costo para la persona, incluso a costa de la vida de esta persona”.