MUNDO: Coronavirus no cede, aumentan las medidas a nivel global.

Por su parte, Pence instó a los estadounidenses a no entrar en pánico. "El estadounidense promedio no necesita salir a comprar una máscara... Tenemos más de 40 millones de máscaras disponibles hoy. Hemos contratado ahora con 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) para 35 millones de máscaras más por mes, y también produciremos estar trabajando con otros fabricantes".