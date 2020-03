SALUD: En ocasión del día mundial del cáncer de cuello uterino, el 26 de marzo

El médico asegura que en Venezuela es “alarmante”la prevalencia de esta infección en edades cada vez más tempranas, y que la vacuna no ha sido incluida en el esquema de inmunización nacional. “En los últimos años he atendido a embarazadas de 12 años con VPH y también me he encontrado con jóvenes de 20-21 años con lesiones intraepiteliales de alto grado”.