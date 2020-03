SALUD: Reflexión acerca del Coronavirus ¿No es tan malo como creemos?

En esta cuarentena mundial, se ha logrado reducir los gases efecto invernadero y co2 en la atmósfera, la humanidad se ha visto obligada a mantenerse en aislamiento, ha llevado a los comerciantes no abril sus negocios, los trabajares en su mayoría a no ir a trabajar, los estudiantes no ir a clases, son muchas las líneas áreas sin vuelos, buses sin viajes, carros estacionados, trenes parados, las grandes industrias han dejado de funcionar y moverse, entre otros.