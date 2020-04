MUNDO: "Venezuela está sitiada": ¿Qué implicaciones tiene la operación naval antinarcóticos anunciada por EE.UU.?

El abogado Bayardo Ramírez insistió en que "el hecho no es perseguir solo el tráfico de drogas, sino poder capturar a Maduro y poder juzgarlo en Estados Unidos. Hay ya 22 países que están apoyando a EE.UU. Ya no es sólo una maniobra de EE.UU". Ramírez cree que, tras las acusaciones de Barr, para Estados Unidos, Maduro ya no es un político, sino “un delincuente internacional".