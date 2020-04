VENEZUELA: Dip. Dignora Hernández: El chavismo no puede formar parte de la transición.

Hernández cuestionó el Consejo de Estado propuesto por EEUU. La propuesta de EEUU para una transición establece la aprobación, por parte de la AN, de una ley para la conformación de un “Consejo de Estado” que se convierte en el poder ejecutivo. Cada coalición de partidos con al menos un 25% de diputados en la Asamblea Nacional – y eso incluye solamente al chavismo y a la MUD – escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos un gobernador de estado. Los cuatro miembros escogen un quinto por consenso, que se desempeñará como Presidente Interino de Venezuela hasta que haya elecciones presidenciales, y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.