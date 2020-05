ESPECTÁCULO: Súper estrella del rock Bret Michaels lanza su primer libro: Bret Michaels: Auto-Scrap-Ography

Prensa. Jasmin@espadapr.com

La súper estrella del rock, compositor, empresario global y filántropo Bret Michaels ha reinventado el género autobiográfico con el lanzamiento de su primer libro titulado Bret Michaels: Auto-Scrap-Ography", el 12 de mayo del 2020. www.bretmichaels.com

El libro es una combinación de Hardcopy Digital, Digital E-Book y un Audiolibro Visual nunca antes visto narrado por el propio Michaels, con imágenes fijas y en movimiento. Bret Michaels: Auto-Scrap-Ography fue escrita a mano por el artista, detallando su vida incluyendo su batalla contra la diabetes y el coronavirus. Con fotografías nunca antes vistas e ineditas, Michaels hace una inmersión profunda, real y sincera a través de los momentos de gran impacto, con las imágenes para probarlo.

En una de las historias de cambio de destino más impactantes, Bret Michaels: Auto-Scrap-Ography ofrece una mirada humorística, real y cruda a la vida de cantante a través de miles de altibajos y de cómo superó todas las adversidades que la vida le lanzó en su camino. Desde sus comienzos extremadamente humildes en una pequeña ciudad de Pensilvania aprendiendo a levantarse ante la adversidad y luchando diariamente contra una enfermedad potencialmente mortal (diabético juvenil tipo uno) a su éxito masivo como solista de Poison hasta llegar a lo más alto del mundo de la música con mas de 45 millones de discos vendidos internacionalmente. Sumandose sus reality shows y la marca empresarial y sus esfuerzos caritativos y filantrópicos en todo el mundo. Recientemente Michaels se revelo como Banana el favorito de los fanáticos, en el exitoso programa de Fox Television The Masked Singer.

Bret Michaels: Auto-Scrap-Ography incluye memorias recientes del cantante mientras el mundo lucha contra la pandemia del COVID-19 detallando cómo la estrella de rock se ha mantenido positivo durante la cuarentena aun estando en categoría de alto riesgo por su problema de diabetes.

La primera copia impresa del libro se agotó rápidamente durante su tirada inicial. Copias digitales se pueden reservar en línea y debido a la gran demanda, la próxima edición impresa entrará en producción cuando sea seguro hacerlo.

"En primer lugar, la salud y el bienestar de nuestras familias es lo más importante, Cuando se anunció la fecha de venta del 12 de mayo en diciembre de 2019, nadie pudo imaginar que estaríamos confrontando una pandemia mundial. Con las órdenes de quedarse en casa, los fanáticos han estado pidiendo adelantar la fecha de lanzamiento, pero mantener a nuestro equipo seguro es mi máxima prioridad. Hubiese sido imposible hacerlo sin poner en peligro sus vidas. Personalmente estoy en la categoría de mayor riesgo y me quedo en casa y sigo las pautas, como todos deberíamos " dijo el famoso interprete de Every Rose Has It's Thorn.

Para agradecer a su gran fanaticada, el cantante esta ofreciendo su guitarra personalizada Every Rose Has Its Thorn, utilizada recientemente en sus presentaciones especiales en línea mejor conocidas como las Rosebush Sessions, como el gran premio final. Todos los que pre-ordenen una copia del libro seran seleccionados automaticamente para tener la oportunidad de ganar. El ganador también recibirá un paquete de estímulo de Bret Book de $ 1,200, que consta de $ 500 en efectivo para gastar como quiera, un certificado de regalo de $ 100 para www.ShopBretMichaels.com y una donación de $500 para la organización benéfica de su preferencia. El libro estará disponible tanto en formato de libro electrónico como en carpeta dura visitando www.ShopBretMichaels.com