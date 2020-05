MUNDO: Fallece Ken Osmond, de la serie "Leave it to Beaver".

Prensa. Voanoticias.

El actor estadounidense Ken Osmond, que protagonizó al sucio, pero agradable Eddie Haskell, en la serie televisiva "Leave it to Beaver" falleció en Los Ángeles a los 76 años de edad. Su familia no precisó la causa de la muerte, pero su compañero en el Departamento de Policía de Los Angeles, para el cual él trabajaba desde que se canceló la serie televisiva, dijo que Osmond sufría de problemas respiratorios.

“Leave It to Beaver” fue una serie de television sobre un niño llamado “Beaver” y su hermano mayor, Wally. Se transmitió desde 1957 a 1963 y se caracterizó por su realismo. Los niños hablaban como lo hacían los niños en esos tiempos y los padres con regularidad perdían la paciencia por tareas escolares mal hechas o por mal comportamiento de los pequeños.

Osmond protagonizaba a Eddie Haskell, un pequeño sabelotodo de cabello rizado que era demasiado educado y deferente frente a los adultos, pero en el instante que se iban, era irrespetuoso, desconsiderado y egocéntrico. Le hacía bullying a Beaver y trataba de involucrar a Wally en sus enredos. Pero al final era inofensivo y siempre salía perdiendo. A la teleaudiencia le encantaba su personaje porque en la vida real, todos conocían a un Eddie Haskell en la vida real.

Osmond intentó continuar su carrera de actuación tras “Leave it to Beaver”, pero se frustró por ser siempre buscado para papeles del “tipo malo” y eventualmente abandonó la televisión. Se hizo policía de Los Ángeles en 1970 y su nombre estuvo en los titulares luego de ser herido de bala en el pecho durante una persecución en 1980, de la que logró sobrevivir gracias a un chaleco antibalas. Osmond se retiró en 1988, pero ocasionalmente regresaba a la televisión como un más viejo, pero siempre descuidado Eddie Haskell, en una segunda versión de la serie "Leave it to Beaver".