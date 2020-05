MUNDO: “Tenemos que convertirnos en una especie multiplanetaria": astronauta hispano.

Prensa. Voanoticias.

Franklin Chang Díaz, un exastronauta hispano de la NASA, es también un visionario que plantea romper las fronteras entre la Tierra y el espacio como medida para preservar la vida de cara al futuro. Fue el primer inmigrante hispano en viajar al espacio, en 1986, y comparte el récord de siete misiones en los transbordadores de la NASA. Chang Díaz, hijo de padre de origen chino y madre costarricense, es ingeniero mecánico, físico y miembro del Salón de la Fama de Astronautas.

En los últimos meses, la realidad ha superado la ficción y el hombre ha recordado su naturaleza frágil con la pandemia de COVID-19, que ha puesto sobre la mesa el debate sobre la supervivencia de nuestra especie y la sustentabilidad del planeta. “Hay una colisión, entre las especies vivientes del planeta, ya el planeta no aguanta, no hay suficiente espacio ecológico para poder crecer”, dijo Chang Díaz en una entrevista exclusiva de la Voz de América.

En su opinión, “la Tierra ya no nos queda pequeña, nos queda chica (..) El peso de la humanidad, y no solamente la humanidad sino de todas las especies de seres vivientes en el planeta, están llegando a colisionar verdad. Hay un momento donde ya el planeta no puede aguantar”. Para el astronauta, es importante mantener la exploración espacial en la agenda global, a la cual se sumará una nueva misión, el próximo 27 de mayo, con el lanzamiento del “Crew Dragon”, que transportará por primera vez, en casi una década, en Estados Unidos, a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional.