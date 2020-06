ANDES: Gobernación del Táchira se declara en emergencia presupuestaria.

Prensa. Gobernación del Táchira.

A casi 90 días de concretarse el cierre fiscal 2019, la gobernación del Táchira no ha recibido los recursos que le corresponden por situado constitucional y la Ley de Tributos Fiscales, ante lo cual la mandataria regional declaró la emergencia presupuestaria responsabilizando al Ministro de Finanzas de esta situación.

En rueda de prensa, Laidy Gómez denunció que desde el poder central se han negado a asignar los recursos que por recaudación fiscal le corresponden al estado Táchira para gastos operativos, " no solo nos dejan sin electricidad y gas sino que también nos quitan las «tres lochas» que le tocan por excedentes tributarios a la gobernación regional y ahora nadie da respuesta de ese dinero".

¿Señor Ministro de Finanzas que hizo usted con los excedentes tributarios que por ley le corresponde al Táchira y que necesitamos para poder reparar ambulancias, pagar la maquinaria del vertedero de San Josecito, comprar medicina preventiva para las comunidades, pagar bonificaciones a nuestros empleados, reparar los baños del Hospital Central y el incinerador así como también atender a los centros hospitalarios de la frontera?, ¿Dónde está la plata señor ministro?, preguntó Gómez.

Le recuerdo - continuó - que ese dinero no es regalado, respete los excedentes fiscales y asigne el presupuesto," hoy nos estamos declarando en crisis presupuestaria generada por la retención de los excedentes fiscales que le pertenecen al estado Táchira y que están habilitados desde el pasado 31 de marzo y no han querido hacerlos efectivos".

La mandataria regional aseguró que el ultimo crédito adicional recibido por el ejecutivo regional data desde hace 3 meses y fue una asignación de 11 mil dólares al mes, lo que resulta insuficiente para mantener la operatividad, "el Ministro de Finanzas debe respetar la miseria que envía para el Táchira y no se la ande «agarrando» como si fuera de él, tiene 3 meses que no manda un centavo para gastos operativos y de funcionamiento en un clara señal de asfixia económica, cosa que no vamos a permitir y mucho menos vamos a colgar los guantes, pero es nuestro deber denunciar que se están «cogiendo la plata» de los tachirenses".

No mandan la plata pero aumentan la gasolina

En relación al incremento de la gasolina decretado el pasado fin de semana desde Miraflores, la gobernadora tachirense afirmó que al parecer a los estrategas de este plan se les olvidó o no saben sumar, puesto que "para nadie es un secreto que los sueldos de hambre que perciben los funcionarios públicos y el pírrico ingreso del venezolano de a pie, apenas alcanzan para medio comer, ¿de dónde van a sacar dinero para poder comprar un tanque de gasolina?, hay que estar muy desconectado de la realidad para creer que un asalariado, pensionado, jubilado o cualquier trabajador va poder tener acceso al combustible a esos precios, aunado al condicionamiento impuesto a través del Carnet de la Patria como mecanismo de exclusión y control social".

Podemos sacar una cuenta rápida - recalcó - si el salario de un funcionario público no supera los 3 dólares, tendría que trabajar 7 meses para comprar un tanque de 40 litros de gasolina, es decir que quienes viven fuera de la ciudad no podrán trasladarse porque el combustible no les va alcanzar ni para una semana, en pocas palabras, si no hay dinero para comer, mucho menos para la gasolina, " señores del gobierno ¿ese es el amor y el reconocimiento que ustedes le profesan a la población?".

"El tema aquí no es el precio de la gasolina, el problema es que si los venezolanos tuvieran salarios dignos podrían pagar el costo real del combustible sin ningún problema, porque les alcanzaría para comer, vestirse, comprar medicinas, cubrir todas sus necesidades y además surtir su vehículo, pero la realidad es otra muy distinta y el gobierno está estableciendo un precio para el combustible que no se encuentra al alcance de ningún asalariado en el país, si tomamos en cuenta que este sector abarca a más del 70% de la población", aseveró.