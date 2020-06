APURE: CNP Apure-Amazonas reconocerá a los periodistas en su día de manera virtual este sábado 27 de junio.

Prensa. CNP Apure-Amazonas.

Este sábado 27 de junio se conmemora un años más del día del periodista. Es por ello, que la seccional Apure-Amazonas del colegio nacional del periodista reconocerá de manera virtual a los comunicadores del sur de Venezuela, debido a la pandemia del Covid-19, donde se prohíbe reuniones masivas. Es de acotar, que los reconocimientos virtuales se harán llegar vía correo electrónico a cada uno de los periodistas tanto de Apure como de Amazonas.

Para ello, el Secretario General del CNP Apure-Amazonas, José Ramón González, en el marco del día del periodista señaló, “nosotros no tenemos mucho que celebrar porque en esta seccional hemos tenido un periodista preso, migraciones de periodistas, cierres de medios impresos y radiales. Una cantidad vulneraciones a la libertad prensa. Nosotros hacemos un llamado al país y al mundo entero; No más censura y no más periodistas presos. Libertad plena para todos los comunicadores sociales que tienen juicio abierto en tribunales en Venezuela”.

A tal fin, el CNP Apure-Amazonas reconocerá de manera virtual a los periodistas activos y que se han destacado en su labor de informar este año y en tiempo de pandemia y ellos son; Sulay García de VPI, María Eugenia Díaz del Pitazo, Liliana Nuñez Fe y Alegría San Fernando, Juan Carlos Rosales, Isaura Ramos, Yrmis Ruiz de Fe y Alegría Guasdualito, en el Nula José Leonel Gutiérrez y radio fe y alegría Venezuela; Alexander Medina, Pedro Laya y Rafael Hernández (Independientes).

También, los periodistas de Amazonas; Pedro Zapata, Raiza Viera, y Simeón Rojas, entre otros. Cabe destacar, un reconocimiento especial y honorífica a la libertad de prensa al periodista Eduardo Galindo Peña secretario de organización del CNP Apure-Amazonas y presidente de Página Web Senderos de Apure.net que tuvo de manera injusta por ejercer el periodismo libre, plural e independiente preso por 19 días en dos centros de reclusión de San Fernando de Apure entre el mes de abril y mayo de este año 2020.

Además, este sábado se efectuará labores sociales con algunos agremiados al colegio nacional de periodistas seccional Apure que estén en situación de carestía debido a la situación laboral y económica del país. Es de acotar, que este jueves se firmó un convenio entre el CNP Apure-Amazonas y Óptica Filvilla de descuento y otros beneficios para periodistas, comunicadores sociales y familiares.

