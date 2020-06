PROMOCIÓN: Costo por articulo de invitado o patrocinado y promoción de cuarentena en Senderos de Apure.net.

Prensa. Senderos de Apure.net.

Por cada articulo de invitado o patrocinado en 25$. Se cancela vía PayPal al momento de publicarlo en la Web. El precio total por cada articulo 25x1: 25 $.

Promoción de cuarentena: 5 artículos de invitado o patrocinado. Cada uno en 20$. Total. 20x5: 100$. Se ahorra 25$ menos. Se cancela en su totalidad antes y puede utilizarlo una vez a la semana o diario por un mes.

Esta promoción aplica fuera de Venezuela.

Para establecer único contacto a través del email: galineduardo@gmail.com

www.senderosdeapure.net

Eduardo Galindo Peña.

Apure. Venezuela.

PROMOTION: Cost per guest or sponsored article and quarantine promotion on Apure.net Trails.

Press. Apure.net trails.

For each guest or sponsored article at $ 25. It is canceled via PayPal when it is published on the Web. The total price for each item 25x1: $ 25.

Quarantine Promotion: 5 Guest or Sponsored Items. Each at $ 20. Total. 20x5: $ 100. You save $ 25 less. It is canceled in full before and you can use it once a week or daily for a month.

This promotion applies outside Venezuela .

To establish only contact through email:

galineduardo@gmail.com

www.senderosdeapure.net

Eduardo Galindo Peña.

Apure. Venezuela.