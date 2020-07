APURE: Elías Machalani un Chef empírico con emprendimiento gastronómico y ahora con PuniChef.

Para este año 2020, se cuela la pandemia y estaba desesperado con la empresa de publicidad donde estaba trancado por todos lados, no podía trabajar y una amiga de Machalani de nombre Laura, le dice, “gordo, ya que, a ti te gusta tanto la comida y en eso tú te destacas. La gente sabe que tú cocinas sabroso. Porque no te pones hacer comida y yo le decía, no me sale, no tengo mente para eso. Estaba trancado. Me dice mi amiga, gordo piénsalo, tú sabes hacer eso, a la gente les encanta”.