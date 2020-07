APURE: "Yaxury Solórzano es un signo de la ternura de Dios". Diócesis de San Fernando ofreció rueda de prensa con la niña amilagrada.

Prensa. Diócesis de San Fernando.

"Yaxury Solórzano es un signo de la ternura de Dios". Con estas palabras de Mons. Alfredo Torres, Obispo de San Fernando de Apure, se dió inicio a la rueda de prensa ofrecida este Viernes 10 de Julio en el salón de conferencias de la Casa Episcopal, con la presencia de la niña amilagrada Yaxury Solórzano en compañía de sus padres, la Sra. Carmen Ortega y el Sr. Julián Solórzano.



Después de la intervención de Mons. Alfredo Torres, la mamá de Yaxury refirió detalles del acontecimiento que tuvo lugar aquel 10 de Marzo del año 2017, asegurando que "su fe está puesta en Dios primeramente, y después en José Gregorio Hernández". "Dios me escuchó y cuando estaban operando a la Niña, José Gregorio Hernández me dijo en sueños 'Yo mismo voy a operar a tu hija, no te preocupes'", dijo.



Por su parte el Sr. Julián Solórzano afirmó que "él y toda su familia son devotos del Doctor". "Es algo que nos enseñaron en la familia y ya tenemos otros casos en los que José Gregorio Hernández nos ha dado su ayuda ante Dios". Y en ese sentido, la niña Yaxury invitó a todos a confiar en Dios, a pedir con Fe y de Corazón.



El Sr. Obispo explicó además algunos detalles relacionados con la Beatificación y todo el camino preparatorio que favorecerá una verdadera renovación de la Fe en Apure y en toda Venezuela. "El acto tendrá lugar en el primer semestre del año 2021, pero desde ya nos vamos preparando con la limitación de la cuarentena, pero al mismo tiempo con el recurso de los MCS y Redes Sociales, que tanto nos han ayudado en estos momentos".

Esta rueda de prensa, que se desarrollo en un clima de familiaridad y de asombro por las maravillas que hace el Señor, contó con la participación de los medios VPItv, El Pitazo y Senderos de Apure, además de los equipos de comunicación de algunas Parroquias y Movimientos.

