ARTISTA: Sibelius estrena su tercer disco: Bipolar

La diversidad de Bipolar presenta canciones como Claustrophobia, Destino o Entre Líneas que enseñan el lado más sinfónico; en Walking Between Castles predomina el heavy metal neoclásico, mientras que un instrumental como Amnesia lleva influencias de la guitarra moderna de Steve Vai; Sweet Honey es puro rock and roll, We don’t care asoma el rock melódico de grupos como Nickeback y Obstinados va al estilo Rage Against the Machine. El nacionalismo sigue presente al interpretar al ritmo del rock el Himno Nacional de Venezuela, más una versión instrumental de la popular Venezuela.