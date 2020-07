VISUAL: Cómo tratar la presbicia con el uso de lentes. (Recomendaciones de Óptica Filvilla).

Prensa. allaboutvision.com.

La presbicia es la pérdida normal de la capacitad para enfocar objetos de cerca, que tiene lugar con la edad. La mayoría de las personas comienzan a notar los efectos de la presbicia a partir de los 40 años, cuando empiezan a tener problema para leer la letra pequeña con claridad, incluso los mensajes de texto en sus celulares.





Es imposible escapar de la presbicia, aun cuando nunca haya tenido problemas de visión. Incluso las personas cortas de vista notarán que su visión de cerca se torna borrosa cuando usan sus anteojos o lentes de contacto habituales para corregir la visión de distancia.





El lente del ojo o cristalino se endurece con la edad, y por ello tendrá menos capacidad de enfocar cuando usted mire algo de cerca.





En el 2005, más de mil millones de personas en el mundo eran présbites, según la Organización Mundial de la Salud, y 517 millones de ellas no contaban con una corrección adecuada mediante anteojos. En los países en desarrollo, los anteojos se consiguen en las áreas urbanas, no así en las regiones rurales, donde no existe disponibilidad o, si la hay, son caros. Esto es desafortunado, porque una buena visión de cerca es importante para la alfabetización y para realizar trabajos de índole detallada.





Síntomas y signos de la presbicia

Cuando las personas comienzan a tener presbicia, notan que necesitan sostener los libros, revistas, diarios, menús y demás materiales de lectura a una distancia equivalente a los brazos extendidos para poder enfocar correctamente. Cuando realizan trabajos en los que tienen que mirar a corta distancia, como el bordado o escribir a mano, es posible que sufran de dolores de cabeza, cansancio en la vista o se sientan fatigados.





¿Cuál es la causa de la presbicia?

La presbicia es causada por un proceso relacionado con la edad. Esto es diferente del caso del astigmatismo, miopía e hipermetropía, que se relacionan con la forma del globo ocular y se originan por factores genéticos y ambientales. En general, se cree que la presbicia proviene de un engrosamiento y pérdida de flexibilidad graduales del lente natural (cristalino) que está en el interior del ojo.





Estos cambios relacionados con la edad tienen lugar dentro de los tejidos del cristalino; los cuales hacen que este se endurezca y pierda elasticidad con el tiempo. Los cambios relacionados con la edad también tienen lugar en las fibras del músculo que rodea al cristalino. Con menos elasticidad, es más difícil que el ojo enfoque de cerca. Existen también otras teorías menos populares.





Tratamiento de la presbicia: Anteojos

La corrección más común de la presbicia consiste en lentes bifocales o progresivos (PAL, por su sigla en inglés). El término "bifocal" significa que existen dos puntos de enfoque: la parte principal del lente del anteojo contiene una receta para la visión de lejos, mientras que la parte inferior del lente contiene la receta más adecuada de visión de cerca, para actividades de naturaleza detallada.





Los lentes progresivos son mejores que los bifocales, ofreciendo una transición visual más gradual entre las dos recetas, sin ninguna línea visible entre ambas. Otra opción son los lentes para leer. A diferencia de los bifocales y los PAL, usados por la mayoría de las personas todo el día, los lentes de lectura se utilizan solamente durante las actividades que exigen detalle.





Si usted usa lentes de contacto, el optometrista u oftalmólogo puede recetarle lentes para leer, que usará con los lentes de contacto colocados. Puede comprar lentes de lectura directamente en comercios, o puede obtener versiones de mayor calidad que le recete su médico.





Ante la presbicia te recomendamos pedir tus lentes en Apure y envíos a cualquier parte de Venezuela mediante: ÓpticaFivilla

Somos Mayoristas Para El Sur Del País De Palazzo

Optica Filvilla Estamos a la Orden Enlace Instagram

https://www.instagram.com/opticafilvilla_/

Enlace WhatsAp Presupuesto o Formulas en Apure y a nivel nacional: