APURE: Carmelo Velázquez y su Barbería Europa un Canario-Apureño. (Cápsula).

Prensa. Senderos de Apure.net.

Carmelo Velázquez, nació en la Isla Canaria-España y nos contó que llegó a Venezuela para 1948, a Caracas y luego estuvo en varias regiones del país y sus pasos por los llanos fueron de Calabozo a San Fernando de Apure en 1952, y era Barbero. En Apure abrió la Barbería “Europa” primero entre calle Peñaloza y Fonseca para esa fecha del 52.

Posterior, se muda a la avenida Miranda a la altura de la casa del taller mecánico “Baldinelly”, sucesivamente se traslada Barbería “Europa”, en la avenida Miranda al lado de la antigua Voz de Apure donde permanece hasta ahora y que nos dijo que lleva 80 años trabajando como barbero.

Relató, el señor Carmelo que siempre en la entidad llanera ha realizado corte a caballeros, muy poco a niños y no así a las damas. Tuvo un cliente por 42 años y fue el ganadero; Manuel Castillo del hato del Milagrosa. También, ha afeitado a grandes personalidades, pero en especial recordó una anécdota con Sánchez Olivo donde un día le señaló que por las mañanas se echaba un palo de caña “caña blanca”, para la tensión y cuando afeitaba a Sánchez Olivo siempre le decía refranes y uno que le quedó en la mente fue; “tengo callos en las manos. En la rodilla no tengo. Porque a mí nadie me compra y a nadie me le vendo”.

Fuente/Foto: Periodista Eduardo Galindo.

Crédito del Libro;”Yo Amo Apure”.

Coautorías: Historiador Adán Galindo y Periodista Eduardo Galindo Peña.

Editorial Académica Española (2019)

