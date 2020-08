APURE: En tiempo de pandemia Tapabocas personalizado por By Barbarita Cardoza.

Prensa. Senderos de Apure.net.

En el año 2015, nace el emprendimiento de Barbarita Cardoza, quien es Ingeniero Civil y en esa primera fase realizaba; sobres, accesorios y bolso donde hizo un curso en Colombia de un mes y regreso a Venezuela efectuando una colección de bolsos y lo sacó al mercado sin ningún nombre o marca para la comunidad San Fernandina.

En este año 2020, se integró al mundo de las redes sociales y específicamente al Instagram como; @bybarbaritacardoza siguió con la venta de los accesorios y producto de la crisis del Covid-19 realizó unos tapabocas pero a nivel familiar y los publico por Whatapp y se los comenzaron a pedir personas cuadradito como usan los médicos.

Por lo que, fue evolucionando y diseñando el emprendimiento de los Tapabocas de manera personalizado y bordados por un lado o ambos tipo el de Senderos de Apure que tiene su logo y link de Página Web. También como el de las empresas; Comesticos Import y Grada Celular.

Destacó Barbarita, “los tapabocas, están elaborados en tres capas, tienen su filtro y algodón en la parte interna. Tengo tapabocas solo negro que no son personalizados. Igualmente creé tapabocas de badana y cintillo para las mujeres, que me han pedido mucho y así nació el emprendimiento; “By Barbarita Cardoza” donde le he hecho trabajos de tapabocas personalizados a; Óptica Filvilla, DarTV, abogados que han personalizado sus nombres”.

Acotó, Barbarita que siguen trabajando con los tapabocas para la salud de los apureños donde se tienen que cuidar por el Covid-19 y a pesar de que esta de boga los tapabocas, no descuida la parte de los accesorios y bolso. Pueden seguir el trabajo de este emprendiendo a través del Instagram; @bybarbaritacardoza y WhatsApp; 0424-3061314.

Redacción/Video: Senderos de Apure.

Eduardo Galindo Peña





