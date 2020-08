Prensa. cuidateplus.marca.

El melón es un alimento ideal para días de calor como los que estamos viviendo, pero también constituye una fruta idónea para tomar después de hacer deporte. En este artículo, repasamos las propiedades nutricionales del melón, desvelamos aspectos curiosos de esta fruta y recogemos recomendaciones en caso de sospecha de alergia alimentaria.

“El componente principal del melón es el agua, contiene un 80%. Unos 100 gramos (g) de melón aportan 35 kilocalorías (kcal). El nutriente principal es el azúcar, en torno a 8 g/100 g y tiene un 1% de fibra. Apenas aporta grasa (0,1%) y proteínas (0,6%). Los minerales que destacan en el melón son el potasio y el magnesio”, explica María Muñoz Yuste, dietista-nutricionista colegiada en el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (Codinma).

Al hablar de potasio, el primer alimento en el que pensamos es en el plátano. Pero el melón tiene una cantidad muy similar de potasio (310 mg/100 g) a la que contiene el plátano (362 mg/100 g), convirtiéndose en un alimento ideal para días de calor y para después de entrenar o practicar algún deporte.

“El melón es rico en vitamina C, que protege a las células del ataque de los radicales libres, y en betacarotenos, precursores de vitamina A que protegen la piel. Esto es importante en días con una mayor exposición al sol”, añade Muñoz Yuste.

Las semillas del melón se comen y también son nutritivas. Son ricas en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y es un aliado frente al estreñimiento. Además, generan sensación de saciedad. Asimismo aportan vitaminas A y C, que contribuyen a fortalecer el sistema inmune.

Cinco beneficios y un curioso efecto

Un hidratante ideal con bajo aporte calórico.



El melón favorece la hidratación en épocas de calor. Nos aporta una gran cantidad de agua, vitaminas, minerales y azúcar que permite hidratar al organismo y nutrirlo. Es mejor opción el melón que una bebida isotónica. Más de la mitad de nuestro organismo es agua. El agua es un elemento estructural de la célula que ejerce funciones reguladoras, de transporte, mantenimiento de la temperatura corporal y de las condiciones adecuadas para el funcionamiento del organismo. Las fuentes de agua más importantes son las bebidas y los alimentos con un alto porcentaje en agua, como frutas y verduras con más del 80% de agua en su composición. Y una de estas frutas es el melón.

Su elevado contenido en agua lo convierte en una fruta ideal para el verano. Antes de recurrir a una bebida refrescante con gas y azúcar elige una rodaja de melón que aporta el equilibrio entre agua, azúcar, vitaminas y minerales. Snack perfecto.

Tan solo 30 kcal/100 g. Una opción ideal para tomar a media mañana o en la merienda. Ayuda a proteger la piel.

Es una de las frutas que más vitamina A contiene. Esto convierte al melón en un poderoso antioxidante y protector de la piel. Por eso, tiene sentido llevarnos melón a la playa. Indicado para embarazadas. 200 g de melón aportan 30% de esta vitamina. Así, es un alimento ideal para embarazadas, sobre todo en los tres meses previos a la concepción.

Su contenido en ácido fólico destaca, ya quede melón aportan 30% de esta vitamina. Así, es un alimento ideal para embarazadas, sobre todo en los tres meses previos a la concepción. Contribuye a reducir la tensión arterial. Por su alta proporción de agua y potasio y escaso contenido en sodio (20 mg/100 g) el melón está indicado en casos de hipertensión y retención de líquidos.

Y Muñoz Yuste añade la siguiente curiosidad sobre esta fruta: “¿Sabías que el melón actúa favoreciendo la erección? El melón contiene un aminoácido llamado citrulina que produce arginina. La arginina promueve la síntesis de ácido nítrico favoreciendo la relajación de los vasos sanguíneos y este es el mismo efecto que produce un conocido fármaco para tratar la disfunción eréctil”.

Ración diaria recomendada

El aporte de azúcar del melón es moderado, es similar al de una manzana y es inferior al de las uvas, los higos o el mango. La colegiada en el Codinma advierte de que “si tomamos una ración de melón adecuada, el aporte de azúcar será moderado. Si nos pasamos con la cantidad y comemos 500 g de melón, esto hace que sean 40 g de azúcar. El problema no sería el azúcar del melón sino la cantidad que tomamos. Así que siempre hay que llevar una alimentación consciente y adaptada a nosotros”.

Entonces, ¿cuál sería la ración diaria recomendada de melón? “Una ración de fruta equivale a unos 140- 150 g de peso en crudo y limpio. En el caso del melón equivale a una rodaja mediana de melón”, expone la dietista-nutricionista.

¿Es diurético y laxante?

El melón es diurético, confirma esta experta, destacando que no hay que caer en falsos mitos como que es un quemagrasas. Es cierto que su aporte de 80-85% de agua, fibra y potasio nos ayuda a eliminar líquidos. Si una persona aumenta 1 kg de líquidos debido al calor, a un largo viaje, a la menstruación, a cambios hormonales, al estrés, el melón puede ayudar a eliminarlo gracias a su efecto diurético. Pero eliminar líquidos no es adelgazar puesto que para perder peso hay que perder grasa y mantener la masa muscular.

Además, el melón tiene efecto laxante por su alto contenido en celulosa, sustancia que se ocupa de regular el tránsito intestinal.

Melón y dietas de adelgazamiento

El melón es un alimento indicado en dietas de adelgazamiento, confirma la experta del Codinma. Existe una creencia en relación con el melón y es que su sabor dulce hace pensar que el contenido en azúcar es alto y no es una fruta indicada para adelgazar. Pero esto no es cierto, dice Muñoz Yuste. El melón es una de las frutas menos calóricas. Aporta unos 8 g de azúcar/100 g y si lo comparamos con otras frutas, encontramos las frutas del bosque -como arándanos o frambuesas-, que tienen en torno a 4-5 g/100 g; las cerezas, con 12 g/100 g; o las uvas, con 16 g/100 g”.

El azúcar de la fruta (fructosa) no tiene nada que ver con el azúcar añadido en alimentos como galletas o bollería industrial. La fruta aporta agua y fibra lo que hace que el azúcar se absorba más lentamente y no sea perjudicial como el azúcar simple de un alimento procesado. No tengamos miedo al melón, subraya la experta.

Por otro lado, su alto contenido en agua lo convierte en un alimento saciante, una sensación importante cuando se está perdiendo peso.

Por tanto, resume la dietista-nutricionista, “es un alimento indicado en dietas de adelgazamiento por su alto contenido en agua, su bajo aporte calórico y por su aporte en vitaminas y minerales como el potasio, que ejerce un efecto diurético. Siempre indicado dentro de una alimentación equilibrada o si es un plan de pérdida de peso ajustado a las necesidades de la persona. No caigamos en la dieta del melón”.

¿Es cierto que el melón repite? ¿Se puede evitar?

Muñoz Yuste cuenta que su abuela repite todos los veranos este refrán: “El melón, por la mañana, oro; por la tarde, plata; y por la noche, mata. El melón no mata por la noche, se puede tomar. A pesar de que el melón tiene fama de indigesto o de que repite, no existe base científica que apoye esta teoría. Esta fruta está compuesta por un 80-90% de agua lo que hace que apenas necesite digestión, pasando directamente al intestino. Es cierto que su alto contenido en agua puede despertarte por la noche con la necesidad de ir al baño”.

Hay casos donde hay que personalizar la alimentación, pero para la población general el melón no es indigesto, no repite y se puede tomar a cualquier hora del día, incluido como postre después de las comidas.

Consejos para elegir melones y conservarlos

El melón debe ser duro al tacto. Si le falta firmeza indica que está pasado o que ha sufrido daños. Según la experta del Codinma, “para saber si está en su punto, se aprieta por sus extremos. La base cederá ligeramente y el otro extremo (el pedúnculo, zona del rabo o donde se une a la planta) se abombará un poco. Esta zona del pedúnculo debe oler a fresco. Debe dar la sensación de macizo y no de estar hueco. Observar la piel sin manchas, gruesa y del color de la variedad del melón que estemos eligiendo”.

La mejor forma de conservar el melón es en el frigorífico cubierto por un film transparente y guardándolo en la zona menos fría de la nevera. Una vez abierto hay que consumirlo en unos pocos días. Si lo hemos comprado y aún no está maduro, debemos almacenarlo en un lugar fresco y aireado hasta que madure.