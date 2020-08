CINE: Misión imposible 7 recibe críticas por querer destruir un puente en Polonia.

La película retoma el rodaje tras los parones por la expansión de la COVID-19, pero su próxima parada en Polonia ha suscitado críticas.

Prensa. fotogramas.es

Ya sabemos que Ethan Hunt (y, en consecuencia, Tom Cruise) no tiene límites que puedan ser establecidos por las reglas naturales del mundo, algo que puede implicar desde saltar de motos en marcha hasta usar caras postizas que parecen completamente naturales. Eso sí, lo de saltar entre edificios le costó al actor un tobillo roto. La estrella de la exitosa saga cinematográfica, que estrenó hace dos años su sexta entrega con 'Misión Imposible: Fallout', ha demostrado que puede con todo. Ahora bien, cuando empieza a querer volar por los aires espacios con más de un siglo de historia, quizás haya que empezar a pararle los pies.

La séptima entrega de 'Misión Imposible', de nuevo dirigida por Christopher McQuarrie, está viviendo un rodaje complicado, lastrado por los retrasos provocados por la expansión de la COVID-19 y con las consecuencias que ha originado para los rodajes multitudinarios como el suyo. Tras cancelar el trabajo en las primeras semanas de la pandemia, el equipo ha vuelto al trabajo en Londres y se espera que pronto estén rodando en Polonia, donde ha estallado una pequeña polémica. Según cuenta el portal The First News, la producción contaba con la posibilidad de destruir un puente real situado en la población de Pilchowice. Los habitantes han mostrado su malestar ante la posibilidad de que hagan desaparecer la estructura, que data de 1909 y que, eso sí, fue considerada no apta para el uso público en 2016.





El ministro de cultura del país, Pawel Lewandowski, está a favor de que se destruya, y lo ha argumentado así: "No me obsesionaría con el hecho de que el puente de Pilchowicki es un monumento. Se encuentra en ruinas y no tiene valor. No todas las cosas viejas son monumentos. La ley establece claramente que un monumento es solo aquello que tiene valor social, artístico o científico. En el arte y la cultura, ese valor solo surge cuando existe una relación entre el objeto cultural y las personas. Entonces, si un objeto no se usa, no está disponible, no tiene ese valor. Por lo tanto, no es un monumento. Y solo una pequeña parte será destruida durante el rodaje".

Parece que el gobierno permitirá sin más problemas que McQuarrie y compañía tengan su explosión en el puente, a pesar de la reticencia de los vecinos del lugar. Además, apuntaba también Lewandowski, acoger un rodaje de esas características podría tener consecuencias positivas para el turismo, e incluso una destrucción total del puente podría llevar a la creación de uno nuevo y más seguro. Dos argumentos que sí, podrían ser beneficiosos, pero también son poco probables.