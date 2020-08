FARÁNDULA: Carolina Sandoval denuncia a productora de "Suelta la sopa".

Prensa. Diario Las Américas.

La periodista venezolana Carolina Sandoval hizo pública una denuncia hacia la productora del programa televisivo "Suelta la sopa". Desde un video en Instagram, Sandoval, quien también es conocida como "La Venenosa", indicó que la productora del programa aún no le había regresado sus pertenencias.

"La productora, que era también mi agencia de talento, para que sepan no me ha dado como mis 5 mil dólares en maquillaje que tenía yo en mis pertenencias del canal y tampoco me han mandado la ropa que todavía tengo en el canal. Y se los digo para que sepan cómo están las cosas", agregó Carolina.

Asimismo, la periodista aseguró que para la fecha había regresado a la productora todo el material que tenía en su casa perteneciente al programa transmitido en Telemundo. Pero tras dicha denuncia, la misma Sandoval indicó -según información publicada en People en Español- que la productora del programa le hizo entrega de sus pertenencias posteriores a su denuncia.

