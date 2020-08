MUNDO: María Celeste fue despedida de Al Rojo Vivo por problemas financieros de Telemundo. ¿Usted que Piensa?

Prensa. La Nación.com

La semana anterior María Celeste Arrarás, uno de los rostros más icónicos de Telemundo, anunció que había sido despedida de Al rojo vivo. La decisión de sus jefaturas fue tomada tras la crisis financiera que el coronavirus ha provocado en todo el mundo.

La noticia tomó por sorpresa a muchísimos de sus seguidores; sin embargo, ella reveló que toda la vida espero el despido, pues sabe lo cambiante que es la industria.

Días después de salir de Telemundo, María Celeste se despertó y no supo qué hacer. Por primera vez en 18 años no debió madrugar para informar de lo que acontecía en el mundo. Entonces, decidió que permitiría que sus hijos Julián, Lara y Adrián Arvesú, la chinearan, contó a People en Español.

María Celeste, de 59 años, fue despedida de la cadena a la que llegó en 2002, luego de salir de Primer Impacto, de Univisión.

La autora de los libros El secreto de Selena y Vive tu vida al rojo vivo admite que nunca se ha arrepentido de dejar Univisión, y que tampoco lo hace ahora que prescindieron de sus servicios en Telemundo.

Se siente optimista. Si Al rojo vivo fue su universidad, ahora la esperan la maestría y el doctorado, dijo en la entrevista la reportera reconocida por hacer periodismo en español en Estados Unidos.

La ganadora de tres premios Emmy por su trabajo periodístico en televisión, dice que se encuentra muy bien. Aunque asegura que para nadie es agradable un despido, recuerda que esta es la segunda ocasión que le ocurre. La primera fue al inicio de su carrera.

“El miércoles en la mañana me notificó mi exjefe. Y básicamente lo tomé de una forma muy ecuánime porque estoy bien clara que estos son momentos difíciles para todas las compañías y que hay veces que los jefes tienen que tomar decisiones fuertes, por el bien de toda la compañía y por el bien de los demás. En la vida no tienes que ver las cosas como una víctima, sino verlas de una forma objetiva”, dijo a People, añadiendo que la noticia se la dieron de una manera tranquila y profesional.

Dice que ella está admirada por su reacción. “En estas cosas tu puedes convertirte en tu mejor amigo o tu peor enemigo. Todo depende de cómo enfrentas una situación. Tú puedes verla como víctima y te vas a convertir en tu peor enemigo. La puedes ver como una persona positiva y agradecida y te van a llover las oportunidades y en el proceso vas a ser feliz y no te vas a estancar. Vas a tener tu mente abierta para recoger todas las oportunidades que se te presentan”, afirmó.

La periodista de origen puertorriqueño reveló que esperó el despido toda su vida. Asegura que en su ejercicio aprendió a dar el máximo esfuerzo como si “mañana” fuera su último día.

“Aprendí a tener los pies en la tierra y a nunca amarrarme a la fama. Todos los que me conocen te lo pueden decir. No me emociono por firmar autógrafos, me emociono por las personas que me los piden y me quieren”, dijo a la periodista Carole Joseph.

Con franqueza, María Celeste comentó que si bien se había preparado para dejar de aparecer en la pantalla, ahora la preocupa el tema financiero, pues es jefa de hogar.

“Siempre he tenido esa cuestión de procurar la seguridad, de tener un ingreso para seguir proveyendo”, expresó.

Arrarás también se refirió a lo emocionada que se siente al ver tantísimas muestras de afecto de sus seguidores y excompañeros de trabajo. Dice que se quedó dormida con su celular encendido, pues no podía dejar de ver tantas “cosas lindas”.

Hasta ahora, no se ha oficializado la supuesta renuncia de su colega y amiga Myrka Dellanos, quien se rumoreó había dejado Telemundo tras el despido de María Celeste. Incluso, la presentadora compartió recientemente una foto en el set de Al rojo vivo.

Tras digerir mejor la noticia, María Celeste dice que está abierta a nuevas oportunidades en la televisión; mientras, aprovechará para darse gusto jugando tenis, deporte que tenía tiempo de no practicar, y que además evitaba porque le arruinaba el cabello que ella misma se peinaba para ir a presentar el show.

Con su simpatía usual, y unos toques de optimismo, María Celeste acepta su salida de Telemundo, cadena de la que dice se lleva sonrisas, logros y grandes experiencias.

“¿Qué no he logrado con Telemundo? No me arrepiento ni un solo día de la decisión que tomé, del día que di el paso de entrar a la cadena. Viajé por el mundo entero, tuve asiento de primera fila en hechos históricos, debatí a políticos, hice televisión en inglés, estuve en las grandes ligas. Viajé desde el Polo (Norte) hasta el desierto del Sahara, nadé con ballenas grises en medio del Golfo de México. No hubo ni una cosa que se me quedara afuera. He estado en letreros y pósteres gigantes en medio de Times Square”, declaró a People en Español.

