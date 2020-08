POSTRES: Cómo hacer la galleta de chocolate perfecta.

Prensa. Vogue.





El libro de cocina Magnolia Table, incluido en la lista de los más vendidos de The New York Times, está triunfando ya en todo el globo. A través de 125 recetas, la chef texana Joanna Gaines enseña a las familias a preparar los platos más deliciosos de la manera más fácil para el día a día actual.

Esta es su estupenda receta de galletas con chip de chocolate:

*"Mi padre es muy goloso como yo. Una tarde, cuando yo tendría unos 10 años, papá tuvo un antojo y me reclutó para que lo ayudará a hacer las galletas con chips de chocolate de Toll House. Fue la primera vez que cocinábamos juntos él y yo.

Desde entonces, cada vez que hago galletas *con chips de chocolate, incluso las de esta receta, me acuerdo de él y de aquella tarde tan especial que compartimos en la cocina. Esta receta la he ido desarrollando a lo largo de los años, tras experimentar con unas cuantas preparaciones clásicas y ver que siempre me quedaban muy planas. Las quería contundentes, bonitas pero también deliciosas.

Al final, el gran cambio que hice fue recortar la mantequilla. Siempre he creído firmemente que la mantequilla lo mejora toda, de modo que fui la primera sorprendida al comprobar el sabor tan increíble que tienen a pesar de estar hechas con menos cantidad de esa cosa tan rica de la que suelen llevar la mayoría de las galletas de chips tradicionales".

Preparación: 15 min

Cocinado: menos de 30 min

Enfriado: 1 hora

Ingredientes:

Para preparar unas 40 galletas

· 2½ tazas de harina

· 1 cucharilla colmada de levadura

· ½ cucharilla de sal marina

· 8 cucharas (1 stick) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

· 2 tazas de azúcar moreno

· 2 huevos grandes

· 1½ cucharilla de extracto puro de vainilla

· 1½ tazas de chips de chocolate semidulces (consultar el consejo)

Preparación:

1. Coloca la rejilla en el centro del horno y precalienta a 175 ° C. Cubre una bandeja de hornear con papel pergamino.

2. En un bol mediano, mezcla la harina, la levadura y la sal. Apártalo para más tarde.

3. En una batidora de pie con el accesorio de paleta instalado (o en un tazón grande con una batidora eléctrica de mano), bate la mantequilla y el azúcar a velocidad media-alta hasta que quede esponjoso y ligero (alrededor de 2-3 minutos). Agrega los huevos y bate hasta que se mezcle bien. Añade la vainilla y continúa batiendo hasta que se mezcle todo.

4. Apaga la batidora y agrega la mezcla de la harina al bol. Vuelve a batir a velocidad media solo hasta que la harina se mezcle bien. Después, pon la batidora a una velocidad más alta durante unos segundos para juntar bien la masa (debe quedar espesa).

5. Añade los chips de chocolate y mezcla a alta velocidad durante aproximadamente 5 segundos para que los chips se repartan bien por todo.

6. Vierte la mezcla con cucharadas grandes sobre el papel de hornear (sin aplastarlas). Hornear hasta que la parte superior se dore ligeramente, de 10 a 11 minutos. Dejar enfriar las galletas en una bandeja sobre una rejilla durante 1 minuto, y luego pasa las galletas a una rejilla fría para que se enfríen por completo. Repite para toda la masa restante.

CONSEJO: según gustos, puedes agregar ½ taza más o menos de chips de chocolate.

