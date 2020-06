Libro de Verso sin Rima con Carácter Filosófico: “Eduardo Humanidad” del autor: Eduardo Galindo Peña.

Prensa. Senderos de Apure.net.





La iniciativa del libro “Eduardo: Humanidad”, en realizar, “versos libres sin rimas”, de carácter filosófico cuyos tópicos abarcan en este texto los temas sociales, sentimentales, turísticos y perspectivos que reflejan el día a día de la humanidad.





La humanidad, es el dinamismo cotidiano de las cosas en este mundo existencial, y para ello se desarrollan ciertos mecanismos y normas que le dan una adaptación especial al sistema de vida del ser humano. A tal razón, se presenta en este contexto lírico en cuatro partes de la pluma de Periodista Eduardo Galindo Peña.





El primero, está dedicado a las reflexiones en la sociedad donde existen múltiples problemas y la literatura se basa en la construcción del proyectismo positivo. Quizás, no aparece en la Real Academia este tipo de terminología, debido que el redactor no busca imitar modelos, si no en llevar la originalidad y producir nuevos paradigmas milenarios.





La segunda parte, es una inspiración intrínseca de lugares iberoamericanos y aunque el redactor no ha visitado la mayoría de estos países. Utilizó entonces, el mecanismo en la mayoría de los casos a describir a compañeros del Programa Edward Murrow para Periodistas Latinoamericanos 2008, para desarrollar los versos de cada uno de sus países donde se amoldaban a sus características y realizar literariamente dichos versos. Además se reflejaron versos de paisajes caribeños.





En la tercera parte, busca la forma sentimental del amor, algo que es un valor fundamental en cada comunidad. En tal sentido, se orienta esta redacción en el amor fraternal, familiar y también el vínculo con el desamor.





La cuarta parte, se efectúa con una metodología proyectista donde el autor recibe mensajes cósmicos y es a través de la literatura que plasma como un artista plástico realiza su pintura. Pero en este caso, son señales de lo que pueda o no suceder en un futuro, es como una especie de realismo mágico.





Asimismo, Este libro, está basado en la igualdad social y en un ser supremo llamado “DIOS”, para todas las religiones. Porque todos somos hombres y mujeres de este planeta tierra que tiene su forma y estilo de vida marcado por el destino del tiempo y su campo existencial. La humanidad, es el dinamismo cotidiano de las cosas en este mundo terrenal, y para ello se desarrollan ciertos mecanismos y normas que le dan una adaptación especial al sistema de vida del ser humano.





Por lo que, la evolución humana es tan rápida y vertiginosa que conceptualizar esta terminología es difícil de precisar, ya que sabemos de dónde provenimos. Pero después de muerto no sabemos para donde vamos en cuerpo y alma. La Humanidad tiene su salvación, está en nuestras manos a través de la solidaridad, la equidad, la integración, la ecología, la paz, la fe y la Conciencia Humana. Somos un proyecto de vida, somos un destino de amor y por ello, somos viajeros en el tiempo plasmado en humanidad, para luego de nuestra muerte, convertirnos en alma del cosmo existencial.





Es de significar, que el libro de verso fue escrito por varios años y su esencia es el carácter filosófico. Por lo que, Eduardo Galindo Peña es un Periodista con ideas proyectistas y con amplio amor hacia la humanidad.





Por lo que, ya está a la venta el libro de versos con carácter filosófico “Eduardo: Humanidad”, para Europa su versión impresa y pueden adquirirlo en esta tienda virtual:







Breve Biografía de Eduardo Galindo Peña.

Además dirige proyectos como; “Yo Amo Apure” y Escuela de Periodismo Edward Murrow de Senderos de Apure. Eduardo Galindo Peña, nació en la Ciudad de San Fernando de Apure ubicado al sur de Venezuela. Es Licenciado en Comunicación Social, graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, el 25 de enero del año 2002. También posee una Especialización en Gerencia de Medios en la Universidad Bicentenaria de fecha 28 de abril del año 2007. De igual forma, ha trabajado como Periodista para medios regionales, nacionales e internacionales y es Director de la página web: www.senderosdeapure.net Además dirige proyectos como; “Yo Amo Apure” y Escuela de Periodismo Edward Murrow de Senderos de Apure.





Sin embargo, el autor de este libro de versos sin rima con Carácter Filosófico; “Eduardo: Humanidad”, uno de sus pasa tiempos, es escribir estos tipos de versos en momentos de inspiración lírica. Asimismo, tiene varios libros publicados como de Gerencia de Medios Parte (I), libro “Senderos de Apure” y Historia de Apure con autoría compartida con su padre Prof. Adán Galindo denominado; “Yo Amo Apure”.





Link para adquirir el libro en tienda virtual: